Tallinna lennujaamal selg vastu seina: G4S ei suuda juba mitmendat kuud tagada turvaväravatesse meeskondi

„Partneril on kohustus hoida lahti nii palju julgestusliine, kui meie neilt tellime. Meie tellimused koostatakse vastavalt lennuplaanile ehk kui ühel ajal väljub rohkem lende, tellime rohkem liine, ja kui on rahulikum aeg, siis vähem. On tulnud ette olukordi, et G4S ei ole suutnud mehitada nii palju liine, kui oleme tellinud,“ ütles täna Fortele AS Tallinna Lennujaam juhatuse liige Katrin Hagel.