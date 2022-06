Saksa minister: kui Saksamaa Ukrainat liiga palju aitama hakkab, siis võib see viia uue maailmasõjani

Habeki sõnul tähendaks Saksamaa maksimaalne abi Ukrainale tema sõtta astumist Venemaa vastu ja ähvardaks eskaleeruda kuni kolmanda maailmasõjani. "Me ei tee kõike, mis võimalik... Me ei taha saada osalejaks selles sõjas. Mitte ainult sellepärast, et kardame oma sõdurite elu pärast, kes lahinguväljal hukkuvad, vaid ka sellepärast, et sel viisil me sillutame teed ülemaailmseks sõjaks. Seetõttu me ei tee kõike, mida suudame, vaid teeme kõik, mida saame praegu vastutustundlikult teha, et Ukrainat aidata," selgitas Habeck.

Habeck märkis, et Berliin "toetab Ukrainat tema sõjaliste eesmärkide" saavutamisel ja kinnitas, et "Ukraina otsustab ise, milline on tema jaoks sõja edukas lõpp". "Sõja edukas lõpetamine tähendab mitte kaotamist. Võit on avatud mõiste. Ma ei taha spekuleerida, mida see kõik tähendada võib, kuid selle sõja edukaks lõpetamiseks on palju võimalusi... Ühel hetkel tuleb otsida diplomaatilist lahendust. Muidugi saab see võimalus tekkida alles siis, kui Putin ei suuda sõjaliselt võita," rõhutas Habeck.

Saksamaa on seni varustanud Ukrainat kergemate relvade ja kaitsevarustusega, raskerelvade tarnimine on kas Saksa valitsuse poolt blokeeritud või on tarnetega venitatud.