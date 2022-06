Saksa teadlased: maksarakkude taastumine ei ole sõltuvuses vananemisprotsessist

Maksarakkude taastamine on oluline protsess inimkehast kahjulikke aineid eemaldava organi vajalikuks toimimiseks. Kui maks töötleb ja eemaldab kehast mürgiseid aineid, kahjustuvad selle rakud, kuid tänu rakkude uuenemisprotsessile normaliseerub maksa olukord. "Pole tähtis, kui vana te olete – 20 või 84. Teie maks jääb alati nooreks. See on alati keskmiselt veidi alla kolme aasta vana," ütles Olaf Bergmann Dresdeni tehnikaülikoolist.

Bergmann sõnas, et uuring näitab, et rakkude uuenemise uurimine on tehniliselt väga keeruline, kuid see võib anda täpse ülevaate inimese elundite regenereerimise aluseks olevatest rakulistest ja molekulaarsetest mehhanismidest.