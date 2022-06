Digiõppeplavorm Schoolaby ja selle tarkvarakood lähevad vabakasutusse

„Meie pakutav lahendus www.schoolaby.com on ka praegu tasuta, nüüd läheb ka selle kood vabakasutusse,“ ütles Fortele Net Group-i tegevjuht Priit Kongo.

Tarkvarakoodi vabakasutusse andmine tähendab, et platvormi saavad kasutada ja arendada kõik kasutajad kõikjal maailmas.

„Loomulikult saab platvormi kasutada ainult tingimusel, et kasutajate poolt arendatud uued funktsionaalsused antakse platvormile tagasi, sest nii saab Schoolaby areneda koos oma kogukonnaga. Me soovime, et sellest saaks aktiivsete kasutajate toel pidevalt arenev ökosüsteem, mis tõstaks hariduse kvaliteeti ja parandaks ligipääsu kvaliteetsele õppematerjalidele kõikjal maailmas,“ rõhutas Kongo.