FOTOD | Vene okupantide kontrolli all olevas Aasovi meres võib olla haigusetekitaja – surevad nii delfiinid kui kalad

„Arvestades temperatuuri ja aastaaega, võib see viidata ainult haiguse esinemisele merevees,“ kirjutab Telegramis Mariupoli linnapea nõunik Petr Andrjuštšenko.

Ta märgib, et Mariupoli elanike jaoks on täna meri üks väheseid hügieeni eest hoolitsemise kohti ja seega on tekkinud täiendav oht ka inimeste tervisele.