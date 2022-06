Rootsi ühines Patria soomukite uurimis- ja arendusprogrammiga, Eesti jätkab omapäi

Lõunanaabrid lätlased on 2021. aastal alanud programmi raames saanud seni endale kuus Patria 6x6 soomuktransportööri. Kokku ostavad lätlased Patrialt aga ligi 200 soomukit maksumusega 200 miljonit eurot. Mis on seejuures eriti märgiline: varustuskindluse tagamiseks otsustas Patria viia 6x6 soomukitootmise osaliselt Lätti - uus monteerimisliin peaks valmima juba 2023. aasta jaanuariks.

Patria 6x6 soomuki peamine funktsioon on jalaväe transportimine, ent tegemist on modulaarse sõidukiga ning seda saab konfigureerida vastavalt erinevatele ülesannetele.

Eesti on aga Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) näol jõudmas lõpusirgele ettevalmistustega avatud hankeks, mille eesmärk on varustada kaitseväe erinevad üksused kokku ligikaudu 220 uue ratassoomukiga.

RKIKi soomustatud sõidukite ja tehnika kategooriajuhi Karmo Saare sõnul soetatakse kaitseväele nii 4×4 kui 6×6 soomukeid. Hanke mahust annab tema sõnul aimu asjaolu, et selle hinnanguline maksumus on enam kui 200 miljonit eurot.

„See tähendab, et eeldatav hanke väljakuulutamise aeg on juba selle aasta II kvartal ning otsime partnerit, kes suudaks kõik määratud tüüpi sõidukid kohale toimetada 2024. aasta lõpuks,“ ütles Karmo Saar.

„Kuna 4×4 ja 6×6 soomukid kuuluvad erinevatesse turusegmentidesse, siis on ka tegemist eraldiseisevate hanke osadega. Mõlemas osas oleme kindlaks teinud vähemalt neli sobivat tootjat üle terve maailma,“ ütles Karmo Saar ja märkis, et eelinfo kohaselt on olemas ka tootjaid, kellel on mõlemad soomukid tooteportfellis olemas.