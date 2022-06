Kaja Kallas: keskkonnaminister Savisaar läks vastuollu koalitsioonis kokkulepituga

„See on ka see, mis me oleme koalitsioonilepingus kokku leppinud, et raiesurve ja raiemahtude vähendamine just RMK-s peaks toimuma,“ ütles Kallas. „Keskkonnaminister tegi selle otsuse kiirustades ja oleks pidanud laiemalt arutama.“

„Ühelt poolt ma saan aru, et meil on ka väga suur metsatööstus ja metsatööstuses on töökohad. Aga küsimus on selles, mida me selle puiduga ikkagi kokkuvõttes teeme selliselt, et seda oleks väärindatud paremini,“ ütles ta ja tõdes, et Venemaal on 1. maist, mil maismaatranspordi sanktsioon hakkas kehtima, Venemaalt Eestisse veetava puidu maht vähenenud ligi 20%. „Puit ise ei ole sanktsiooni all. Sanktsiooni all on transport.“