The New York Timesi allikate sõnul püüdis Dvornikov, olles võtnud juhtimise üle, parandada Venemaa maa- ja õhuüksuste tegevuse koordineerimist. Väljaande küsitletud sõjandusekspertide hinnangul on aga Venemaa armee süsteemseid puudujääke mõne nädalaga võimatu parandada, arvestades, kui "sügavad ja põhimõttelised" need on.