Peugeot esitleb täiesti uut automudelit: 408

Peugeot poolt täna edastatud ametlikul fotol on näha vaid masina iluvõre: vertikaalsed kerevärvi kattega jooned, mille vahe servades laieneb ja kaldu vajub, taustal mustad horisontaalribid. Tootja teatas saateks, et on proovinud selle auto puhul leida viise efektiivsuse saavutamiseks.

Autocar pakub, et Peugeot 408 valikus saavad olema nii sisepõlemismootorid kui hübriidid. Portaal arvab ka, et uus auto näib olevat umbes Citroën C5 X-i suurusega, mis tähendab, et see konkureeriks mõne segmendi populaarseima mudeliga, nagu Kia Sportage, Renault Arkana ja Volkswagen T-Roc.