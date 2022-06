Teadlastel õnnestus järjestada 2000 aasta eest hukkunud Pompei elaniku genoom

Tänaseks oleme tõele lähemal. Rühm Itaalia, Taani ja USA teadlasi dešifreeris esimest korda Pompei elaniku mitokondriaalse DNA. Tema sisekõrva kaitsva püramiidluu geneetilisest materjalist leidis töörühm tõendeid selle kohta, et maja meessoost elanik põdes selgrootuberkuloosi, paremini tuntud kui Potti tõbe, mille sümptomid on seljavalu ja alakeha halvatus. Surmahetkel umbes 35-aastasel mehel olnuks sellise vaevusega vulkaanipurske-järgsest linnast pääseda väga raske.

Võrreldes Pompei käsitöölise DNAd 1030 tema kaasaegse ja 471 elava Lääne-Euroopa inimese DNAga, jõudsid teadlased järeldusele, et mõned mehe esivanemad olid pärit Anatooliast, mis on praegu Türgi osa, ja mõned Sardiinia saarelt, kuid tal on suurim geneetiline sarnasus inimestega, kes elasid Roomas ja selle lähiümbruses. See kinnitab ajaloolaste hüpoteesi, et Itaalia poolsaar oli Rooma impeeriumi õitseajal erinevate rahvuste "sulatusahi".