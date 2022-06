Austraalias avastati maailma suurim elusorganism

Seda tohutut ala kattev taim on teadlaste sõnul hübriid, mille üks osa on Poseidoni lintumbrohu ehk (Posidonia australis) kloon, millel on tavapärase 20 kromosoomi asemel 40. Nad arvavad, et pooled neist kromosoomidest võivad pärineda lintumbrohust ja pooled tundmatust liigist, kirjutab väljaanne Science.

Paistab, et see tundmatu teine ​​pool on andnud taimele suure ellujäämise võime, kuna see hübriid on võtnud üle kõik kümnest uuritud mereheinaniidust peale ühe, teatasid teadlased ajakirjas Proceedings of the Royal Society B.

Teadlased arvavad, et kloon tekkis 4500 aastat tagasi ja on sellest ajast peale vaikselt levinud. See taim on 1,5 korda suurem, kui maailma suurimad seened või pikim mereloom. See on ka üks vanimaid organisme Maal, kuigi mitte nii vana kui vanim puu.

Autorid märgivad, et klooni lisageenid võivad anda võimaluse kohanemiseks ka praeguste kliimamuutustega, mis on kaasa toonud vee soojenemise ja vee soolasemaks muutmise.