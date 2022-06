Saladus lahendatud: selgus, miks kohv lõhnab pärast COVIDit põlenud kummi järele

Readingi ülikooli teadlased, kelle artikkel avaldati Nature'i ajakirjas Communications Medicine, kirjutavad, et lisaks kohvile tekitavad kõige sagedamini parosmiat sibula, küüslaugu, kana, paprika, muna ja piparmündi hambapasta lõhnad.

Kõige levinum kaebus parosmiaga uuringus osalejate seas oli see, et värskelt jahvatatud kohv lõhnas põlenud kummi järele. Kromatograafilise gaasianalüsaatori abil mõõtsid teadlased osalejate haistmistundlikkust, lastes neil järjestikku nuusutada erinevaid kohviaroomi komponente. Osalejatel paluti kirjeldada oma muljeid.

Selle tulemusena tuvastati 15 erinevat molekuli, mis vastutavad kohvi aroomi eest ja on seotud parosmiaga. Eelkõige tekitas kõige vastuolulisemaid tundeid ühend 2-furaanmetaantiool. Parosmiata katses osalejad kirjeldasid selle lõhna kui väga meeldivat värskelt röstitud kohviubade aroomi, samas kui parosmiaga osalejad leidsid, et see oli täiesti vastumeelne (nad kirjeldasid seda kui vastikut ja ebameeldivat mäda lõhna).