Kinnisvaramaakler: Harku karjääri laienemise plaanid kukutavad klientide huvi ja piirkonna kinnisvara hinda

Adler on sealjandis varasemalt ise kinnistuid müünud. „Võin tõdeda, et huviliste huvi rauges märgatavalt teada saades, et karjäär võib laieneda vahetult aia taha. Ja kindlasti alandas antud asjaolu kinnistu müügihinda,“ ütles ta ja märkis, et sealne tulevane püsielanik peab valmis olema taluma lõhkamistöödest tulenevat vibratsiooni. „Teoorias on see kindlasti lihtsam teada, kuid kunagi kui tuleb praktika…“