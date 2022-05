Ukraina armee tulejõud jätkab kasvamist: slovakid annavad ukrainlastel haubitsad Zuzana 2

Esimesed teated läbirääkimistest selle haubitsa üleandmiseks tulid aprilli alguses. 16. mail teatas Slovakkia kaitseministeerium, et Ukraina sõjaväelased läbivad juba seda tüüpi haubitsate kasutamise väljaõpet. Algselt pidi saama Ukraina vanemad Zuzanad, kuid nüüd andsid slovakid neile oma parimad relvad, mis algselt mõeldud nende enda armee jaoks.

Pühapäeval teatas Poola, et annetab Ukrainale 18 uusimat iseliikuvat haubitsat Krab, mis on hübriid brittide AS-90Mist ja korealaste K9st. Peale selle teatas Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov, et Ukraina saab läänelt iseliikuvad haubitsad M109, mille "modifitseerimine juba käivat". Ilmselt tähendab "modifitseerimine" selles kontekstis tundlikuma USA armee elektroonika eemaldamist, mis ei tohi venelaste kätte sattuda. Sama tehti ka näiteks M777 haubitsatega, millelt enne Ukrainasse saatmist eemaldati ameeriklaste digitaalsed tulejuhtimisseadmed ning nende asemel kasutab Ukraina oma vastavat tehnikat.