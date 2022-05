Nokia juht Davosis: kümne aasta pärast ei ole nutitelefone enam kellelegi vaja

Nokia juht on samuti kindel, et aastaks 2030 on olemas tehnoloogia digitaalsete kaksikute loomiseks, mis on lähedane metaversumi ideele. Kuid ta selgitas, et selleks on vaja teistsuguse mastaabiga arvutite võimsust kui need, mida inimkond praegu kasutab, ja eelkõige on vaja andmeedastuskiirust suurendada sadade või isegi tuhandete kordade võrra.