Poola saadab Ukrainale pataljoni-jagu oma parimaid ja moodsamaid suurtükke

Jutt käib kolmest patareist – 18 iseliikuvast 155-mm haubitsast. Poola on neid relvi kasutama juba õpetanud 100 Ukraina sõjaväelast, nii et need relvad lähevad peagi rindele.

AHS Krab kujutab endast hübriidi brittide iseliikuvast haubitsast AS-90 ja Lõuna-Korea iseliikuvast haubitsast K9. Esimeselt on võetud torn, teiselt šassii. Haubits ise on Krabil parem kui AS90l, kui brittide enda masinal on 39-kaliibriline relv, siis poolakatel on raua pikkuseks 52 kaliibrit. See tagab suurema tuleulatuse – olenevalt laskemoonast kuni 40 km.

AHS Krabi tootja on Huta Stalowa Wola. Poola ise on tellinud 120 sellist masinat. Hiljuti sai ka teatavaks, et Poola ise kavatseb USA-lt tellida 500 raketiheitjat HIMARS.

Ukrainale on viimase kuu jooksul annetatud erinevaid suurtükiväerelvi: iseliikuvaid haubitsaid M109, CAESAR, PzH 2000, Krab ning pukseeritavaid haubitsaid M777 ja FH70.