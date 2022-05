FORTE PODCAST | Venemaa sissetung pani poolakad ja ukrainlased sajandite pikkust vaenu unustama

Selle nädala Forte podcasti saates käis külas Andres Adamson, et rääkida Ukraina ajaloost ja ukrainlaste suhetest oma naaberrahvastega, mis aegade jooksul on olnud keerulised. Kuid eriti keerulised on need traditsiooniliselt olnud läänenaabrite poolakatega, sest varasel uusajal Ukraina ülikkond poolastus ning Vene keisririik üritas vastuolusid poolakeelse eliidi ja ukrainakeelse lihtrahva vahel oma kasuks ära kasutada.