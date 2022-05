Eesti andis Venemaa suursaatkonnale ja mitme oligarhi ettevõttele eriloa raha liigutamiseks

Rahapesu andmebüroo (RAB) andmetel on Eesti finantsasutused tänaseks külmutanud enam kui 17 miljoni euro ulatuses Venemaa raha. Samas on mitu Venemaa oligarhide kontrolli all ettevõtet ja ka Venemaa suursaatkond saanud eriloa raha liigutamiseks üle lubatud piiri, Eestisse vurab edasi ka Venemaalt pärit haruldaste muldmetallide maak.