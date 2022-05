VIDEO | Ameeriklastest leegionärid lasevad Ukrainas venelaste soomuki ribadeks

MATADOR on Iisraeli ja Singapuri koostöös valminud granaadiheitja, mis on efektiivne nii vastase soomustehnika kui ka kindlustuste vastu. Tootja andmetel läbib see 500 mm soomust, mis tähendab, et see on võimeline hävitama ka näiteks venelaste tanke T-72. Selle efektiivne kasutamisraadius on kuni 500 meetrit, välja on töötatud ka versioon, mille maksimaalne tuleulatus on lausa 1250 meetrit. Kuigi relva töötasid välja Iisrael ja Singapur, toodab seda Dynamit Nobeli tehas Saksamaal.