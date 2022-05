Viimastel päevadel on Ukraina meedias demonstreeritud Ukrainale antud FH70 haubitsaid, mida ukrainlased nimetavad korrektselt "saksa haubitsateks" või "NATO haubitsateks". Nende eelmist omanikku ei mainita, kuid sotsiaalmeedias on tekkinud kahtlus, et need annetas Eesti.