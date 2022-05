Laevafirma juht põrutab: muidugi ei tule meie kaubalaevad Eesti lipu alla – sotsiaalministeeriumi ametnikud on kui kuu pealt kukkunud

Mõned aastad tagasi jõustunud laevandusseaduste pakett pani paika päris mõistliku maksustamise EL-i meremeestele Eesti lipu all töötades. Probleem on aga selles, et enamikul kaubalaevadel töötavad kolmandate riikide meremehed – venelased, ukrainlased, filipiinlased.