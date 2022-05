FOTOD ja VIDEO | Arusaamatu ususekt on vallutanud Harjumaal looduskaitsealuse koopa – viiruk lämmatab nahkhiiri, läbustamine häirib kohalikke, riigiamet ei näe esialgu rikkumist

Kohalike inimeste seas tõusis teema taaskord päevakorrale sel nädalal, ühismeedias nõutakse Vääna paekiviklindi koopaasse rajatud altari viivitamatut likvideerimist. Põhjuseks eelkõige asjaolu, et sekt on sinna kokku vedanud kõikvõimalikku träni – vana mööblit, lindikesi ja lapikesi, nukke ja kujukesi, helmeid. Ühesõnaga: ala on rahva hinnangul läbustatud.

Korraga on nähtud seal tegutsemas kuni 20-pealist ususeltskonda, on kuuldud-nähtud käed taeva poole röökivaid tegelasi. Mõned peavad koopas toimuvat sedavõrd kõhedust tekitavaks, et ei taha sinna lähedalegi minna. Arvatakse ka, et rituaalide käigus harrastatav viirukipõletamine häirib koopas elutsevaid nahkhiiri, kuna sekt paistab seal koos käivat ka talvel.