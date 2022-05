HALB ÜLLATUS riigi küberturvajatele: kogu Eesti koolivõrk rajati Huawei seadmetele, Hiinast tulevad isegi kaitsvad tulemüürid

Riigi infosüsteemide küberturvalisuse eest vastutavad ametnikud näevad suurt riski selles, et haridus- ja teadusministeerium lasi kõiki Eesti koole ühendava arvutivõrgu üles ehitada sanktsioonidealuse Hiina ettevõtte Huawei seadmetele. Seda eriti ajal, kui Hiina tehnoloogia kasutamine avalikes sidevõrkudes on lausa seadusega keelatud. Kuidas selline asi juhtuda sai ja ligi 150 kooli arvutivõrk on nüüd kaugjuhtimise all Hiina tehnoloogia abil?