Scania Eesti keskkonnasäästlike transpordilahenduste juht Kaur Sarv ütles Fortele masina peamisi näitajaid iseloomustades, et selle aku mahutavuseks on 300 kWh, mootori võimsuseks on 230 kW ehk 308 hj. 100 kilomeetri peale on energiakulu 130 kWh. Kokku on masinal üheksa akupakki.