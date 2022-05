FOTOD KINNITAVAD | Merearheoloogide kinnitusel on Hiiumaa rannikuvetes tõepoolest sõjalennukite vrakid

„Pole kahtlust, et tegemist on kahe Junkers Ju 52 MS lennuki vrakiga. Esmalt kontrollisime neist põhjapoolsemat. Sügavusel 4,4 meetrit paiknev lennuki vrakk on üsna lagunenud – kere pole säilinud, kuid selgelt on eristatavad kolm mootorit, tiibade laotus, sabaosa ja miinide lõhkamise antenn,“ selgitas meremuuseumi teadur merearheoloogia vallas Ivar Treffner.