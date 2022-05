USAs kasutati maailma ajaloos esmakordselt viirusepõhist vähiravimit

Viirus oli geneetiliselt muundatud nii, et see hävitas ainult vähirakke ega mõjutanud terveid rakke. Arendajate sõnul annab see tehnoloogia paranemislootust arvukate metastaaside ja kaugelearenenud onkoloogiliste protsessidega patsientidele, keda pole aidanud ükski teine ​​raviviis.

Esimeses etapis, mis kestab 24 kuud, peavad arstid välja selgitama, kuidas patsiendid uut ravimit taluvad ja kui ohutu see organismile on. Süstid tehakse intravenoosselt või otse kasvajasse. "Huvitav on see, et omadused, mis muudavad vähirakud keemia- või kiiritusravi suhtes resistentseks, aitavad tegelikult kaasa onkolüütiliste viiruste, nagu CF33-hNIS, edule," ütles Yuman Fong, teadlasterühma juht.