KONFLIKT ÕHUS | Harku karjäär tahab laieneda inimeste koduhoovi – Saue vallavanem peab plaani eos perspektiivituks

Keskkonnaameti avalikust dokumendiregistrist ilmneb, et menetlusse on võetud täpsemalt kaevandusloa taotlus Harku VII mäeeraldisel ja asub see 26,9 hektari suurune maalahmakas olemasolevast karjäärist täiesti eraldi – teisel pool Harku-Rannamõisa teed, Vatsla küla vahetus läheduses.