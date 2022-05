Maale läheneb kõige suurem asteroid sellel aastal

Maalähedaste objektide uuringute keskuse andmetel läheneb Maale 27. mail New Yorgi kõrgematest pilvelõhkujatest neli korda suurem asteroid.

Asteroid 7335 lendab meie planeedist mööda umbes 4 miljoni kilomeetri kauguselt. See on peaaegu 10 korda suurem Maa ja Kuu keskmisest kaugusest.

Arvestades kosmosekülalise tohutut suurust – selle läbimõõt on 1,8 km – ja suhtelist lähedust Maale, klassifitseeris NASA asteroidi potentsiaalselt ohtlikuks. See tähendab, et asteroid võib meie planeedile suurt kahju tekitada, kui tema orbiit Maa orbiidiga ühtib.