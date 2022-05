Omalaadne maailmarekord: Indias eemaldasid arstid mehe neerudest 206 kivi

Indialane võttis neid, kuid need ei toonud praktiliselt leevendust. Mõne aja pärast saadeti mees operatsioonile, et eemaldada mitu neerukivi, mis leiti tema vasakust neerust. Operatsioon kestis tunni. Selle aja jooksul õnnestus arstidel eemaldada patsiendi kehast 206 kivi. Arstide kinnitusel läks operatsioon hästi ja meesterahvas lasti paar päeva peale operatsiooni haiglast välja.

Indias kannatab neerukivide all 12% elanikkonnast. Neerukive esineb soojade maade elanikel rohkem. Need tekivad kui uriinis on soolade kontsentratsioon liiga kõrge ja need hakkavad sadestuma.