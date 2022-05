Ahvirõuged: kas maailm seisab uue pandeemia lävel?

Alates mai algusest hakkasid mitme maailma riigi tervishoiuasutused ootamatult registreerima ahvirõugete juhtumeid. Kinnitatud diagnoosiga patsiente, peamiselt noori homo- ja biseksuaalseid mehi, on tuvastatud Suurbritannias, Portugalis, Hispaanias, Itaalias, Rootsis, USAs, Saksamaal, Prantsusmaal, Belgias ja Austraalias. Lisaks on Kanadas juhtumeid, mis pole veel kinnitust leidnud.



Seni käib jutt paarikümnest juhtumist, kuid eksperdid kahtlustavad, et see on vaid jäämäe tipp ning lähiajal on juhtumeid palju rohkem.