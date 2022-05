Niru väljavaade: Aeroflot peab sanktsioonide tõttu vanu lennukeid varuosadeks lammutama

Väljaanne märgib, et sanktsioonide tõttu ei kaotanud Aeroflot mitte ainult juurdepääsu oma lennukite varuosadele, vaid oli sunnitud drastiliselt vähendama lende välismaale. Enne agressiooni algust Ukrainas tegi lennufirma lende 56 riiki, mai keskpaigaks oli neid alles vaid 13. Viimati taastati lennud Maldiivilidele – kohta, kuhu pärast sõja algust on armastanud põgeneda Venemaa oligarhid.

Järsult on langenud ka veetud reisijate arv – märtsis oli see 189 000 ehk aastatagusega võrreldes poole vähem.

"Lähendavas tulevikus on Aeroflot suures osas kodumaine lennufirma," ütles MIT Sloani juhtimiskooli lennuohutuse ekspert Arnold Barnett.

Plaanis on hakata kasutama Tu-214 lennukeid, kuid seda on viimase viie aasta jooksul toota vaid viis tükki ning see pole konkurentsivõimeline ei jõudluse ega ka tõhususe poolest.