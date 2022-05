Venelaste ja ukrainlastega on nagu eestlaste ja soomlastega- "noorem vend" hakkas end vanemaks pidama

Ukraina ja Venemaaga on pisut nagu Eesti ja Soomega – noorem vend on suure(ma)ks kasvanud, tal on mõnda aega paremini läinud ning ta on hakanud ka esmasünniõigust endale kuuluvaks, ennast mitte ainult paremaks, vaid ka vanemaks pidama. Suurvenelased on kunagise Vana- ehk Kiievi-Vene riigi slaavi soost asukate ühisnimetuse „venelasedki” vaid endale kahmanud ja peavad vanemat venda vaid oma „ääremaaks”, okraina’ks.