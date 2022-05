Venemaa sõjasatelliit lendas sinna, kuhu saadetakse Vene laevugi… Äsjasest videost ilmneb, et täna lasti taevasse uus

Kosmos-2555 startis Plesetski kosmodroomilt orbiidile 29. aprillil. Venemaa kaitseministeerium väitis alguses avalikkusele, et satelliidiga hoiti sidet ja et selle telemeetria ja pardasüsteemid töötasid normaalselt. Sõltumatud vaatlejad märkisid aga, et satelliit ei edasta raadiosignaale ja ei püsi kuidagi orbiidil. Roskosmos üritas selle trajektoori korrigeerida, kuid tulutult.