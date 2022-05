Suur erand: Hyundai kontsern näitab Euroopas ainsana sõiduautode müügi kasvu. Erkki Ots: edu taga on sõltumatus Hiinast

Mida räägivad üldnumbrid? Seda, et käesoleva aasta nelja kuuga on Euroopa Liidu riikides antud klientidele üle kokku 2,93 miljonit uut sõiduautot, mis jääb eelmise aasta sama perioodi tulemusele alla 14,4%.

Hyundai Motor Balticu juht Erkki Ots kommenteeris selliseid näitajaid Fortele asjaoluga, et Hyundai Group on pikaajaliselt planeerinud toodangukindlust.

Samuti on Lõuna-Koreas võimekas kiibitootmine, nii et Lõuna-Korea tööstus ei sõltu Otsa sõnul nii palju Hiina toodangust kui nii mõnigi Euroopa autotootja.

„Nii nagu Eesti on Lääne-Euroopale selgitanud meie idanaabriga kaasnevaid riske, pole Lääne-Euroopa seda kuulanud ja on nüüd hädas,“ tõdes Ots. „Võib tõmmata paralleeli: Lõuna-Korea on üritanud maailmale mõista anda Hiina plaanist nii mõnigi tootmine monopoliseerida ja ka seda pole kuulatud, vaid vaadatud, et Hiinast saab natuke odavamalt ning ”plaan B” ja mõnegi riigi geopoliitilised ohtlikud ambitsioonid on unustatud.“