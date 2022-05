Uuring: iga 20. mitmekeelne pere tunneb Eestis diskrimineerimist

Euroopa Komisjon leiab, et mitmekeelsus on positiivne nähtus, sest nii mõistavad koos elavad eri rahvused üksteist paremini. See omakorda soodustab tööjõu liikumist, mis tugevdab majandust ning muudab Euroopa Liidu maailma majanduses konkurentsivõimeliseks. Ka Tartu Ülikooli uuringu teadlased on Euroopa Komisjoni arusamaaga päri. Teisalt tõdesid nad, et mitmekeelsed pered seisavad silmitsi erinevate probleemidega, näiteks võib neil olla keeruline ühiskonda sisse sulanduda.