Loomakaitsjad nõuavad Ameerika kohtus elevandi tunnistamist "juriidiliseks isikuks"

New Yorgi Bronxi loomaaias elava Aasia elevandi Happy õigusi püütakse kohtus kaitsta – loomakaitsjad on otsustanud saavutada tema jaoks seaduse silmis juriidilise isiku staatuse. Nonhuman Rights Project'i advokaadid esitasid Happy'i nimel hagi tema õiguste kindlaksmääramiseks ja vangistusest vabastamiseks Bronxi loomaaias, kus teda on eksponeeritud alates 1977. aastast ja kuhu ta toodi 6-aastaselt. "Elevant sattus vangistusse vastu oma tahtmist," kinnitas NRP advokaat. "Üle 40 aasta on ta olnud vangistuses."

2005. aastal oli Happy esimene elevant, kelle peal katsetati kas ta tunneb end peeglis ära, mida NRP loeb eneseteadlikkuse märgiks. Samal aastal surmati tema puurinaaber Sammy neerupuudulikkuse tõttu ja kuna Happy ei saa enam ühegi loomaaia elevandiga läbi, elab ta sellest ajast peale üksi.

Pärast Sammy eutanaasiat ütlesid loomaaia töötajad, et nad lõpetavad elevantide vangistuses hoidmise niipea, kui mõni nende elevant sureb, kuid siiani pole nad seda teinud. Happy on hea tervise juures, kuigi ta on praegu üle 50 aasta vana, kuid teda kutsutakse "maailma üksildaseimaks elevandiks". Teda hoitakse sageli kitsastes aedikutes, mis ei ole tema enda pikkusest palju suuremad.

Happy hagi arutab osariigi ülemkohus – see on üks paljudest NRP ja sarnaste organisatsioonide juhtumitest, et anda "mitte-inimestele" täiendavaid õigusi.