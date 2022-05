FOTO | Väidetavalt Eesti antud soomukeid märgati Ukraina sõjas

6. mail sõnas riigi kaitseinvesteeringute keskuse direktor Magnus-Valdemar Saar kommentaaris ERRile, et Eesti on toimetanud Ukrainale 4x4 soomukeid.

Saar ei täpsustanud nende masinate tüüpi, kuid eeldatavasti on tegu Alvis Mamba soomukitega, mida on viimastel päevadel sõjategevuspiirkondade lähedal märgatud ning millest levivad fotod erinevates Telegrami-kanalites. Soomusmasinatel on kamuflaaž, mis meenutab Eesti kaitseväe oma, mitte Ukraina armee või mõne lääneriigi oma. Väidetavalt on Ukraina armeel seitse sellist masinat.