FOTOD | Ukraina sõjaväljalt toodud rootslaste granaadiheitja plahvatas keset Moskva tänavat

AT4 on ühekordne granaadiheitja, mis sobib nii soomukite kui ka kindlustuste vastu kasutamiseks. Tänapäevaste tankide vastu loetakse neid ebaefektiivseteks, eriti nende vastu, millel on reaktiivsoomus. Selle töötas välja Rootsi Saab Bofors 1960ndatel granaadiheitja Carl Gustafi odava ja lihtsa alternatiivina. Neid on tänaseks toodetud üle 600 000 ning ühe granaadiheitja hind on üle 1300 euro. Rootslased on alates märtsist saatnud ukrainlastele üle 10 000 sellise granaadiheitja ja ameeriklased veel 6000.