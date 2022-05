FOTO | Ukrainlased paigaldavad poolakatelt saadud tankidele reaktiivsoomuse

Poola ja Tšehhi on alates aprillist Ukrainale andnud pea 300 tanki T-72. Tegu on T-72M1 variandiga ja selle Poola modifikatsiooniga, mis põhineb vanal T-72A versioonil.

Aktiiv-ehk reaktiivsoomus on soomuste tüüp, mis reageerib mingil viisil tabamusele, et vähendada kaitstavale sõidukile tekitatavat kahju. See kaitseb kõige tõhusamalt kumulatiivsete laengute ja kineetiliste mürskude eest.

Reaktiivsoomuse all on T-72 esiküljel valatud soomus umbes 80 mm paksune, millele on lisatud 200 mm laminaatsoomust, mis kalde all võrdub väidetavalt 500–600 mm soomuskaitsega. Reaktiivsoomusega varustatud T-72 on parem kaitse eelkõige kumulatiivsete tankitõrjerelvade eest.