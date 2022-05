FOTO | 19-aastane India tüdruk näeb haruldase haiguse tõttu välja nagu viieaastane

19-aastane Aboli Jarit sai pärast oma loo rääkimist Indias üleöö kuulsuseks.

Tüdruku sõnul diagnoositi tal lapsepõlves fosfaatdiabeet ehk neerurahhiit, haruldane haigus, mis viib luude deformatsioonini. Seetõttu ei saa ta praktiliselt kõndida ja tema kasv on vaevalt üle meetri, mis muudab ta sarnaseks viieaastasega. "Vähestel inimestel on see haigus. Hea, et ma veel elus olen, enamik neist sureb, ” räägib ta.

Jarit unistab saada lauljaks ja nagu paljud teised tema eakaaslased Indias, loodab saada Bollywoodi täheks.

Tal on hea meel, et paljud inimesed temast teada said, kuid nagu ta ise tunnistas, tahaks ta kuulsaks saada mitte välimuse, vaid ande poolest.

Lisaks ei meeldi Abolile, et teda aetakse sageli segi lapsega, kuid ta on juba harjunud pahatahtlikele mitte tähelepanu pöörama, ja usub, et häid inimesi on maailmas rohkem kui halbu.

Fosfaatdiabeedi esinemissagedus on üks 20 000-le. Tegu on päriliku haigusega, mille kutsub esile ainevahetuse häire, mille käigus kannatab fosforiühendite imendumine ja omandamine organismis, mis viib luusüsteemi patoloogiani. Üks selle põhilisi sümptomeid on kasvupeetus, aga ka lihaste deformeerumine.