Ühiskondlik surve kasvab: Greenpeace blokeeris Venemaa kaupa vedava Kreeka tankeri sisenemise sadamasse

Suurbritannia ja Euroopa Liit on seni olnud Venemaa laevade ja meritsi Venemaalt saabuvate kaupade suhtes piirangute kehtestamisel olnud äärmiselt leebe. Näiteks on keelatud küll ELi sadamatesse sõita Venemaa lippu kandvatel laevadel, kuid laevade lippu on väga kerge vahetada ning sisemeredel võivad edasi sõita ka Vene lipuga laevad.

Venemaa nafta impordi embargo suhtes pole EL samuti mingit kokkulepet tänaseks saavutanud, küll aga on teatanud Ühendkuningriik, et lõpetab aasta lõpuks järk-järgult Venemaa nafta impordi.

Seega vähemalt täna ollakse veel olukorras, välisriikide lipu all sõitvad Vene laevad ja Vene kütust vedavad laevad saavad ELi ja UK sadamaid külastada. See ei takista aga ühiskondlikke surverühmitusi meelt avaldamast.

Greenpeace teatas Reutersi teatel näiteks, et 12 aktivisti „vallutasid“ pühapäeva õhtul Essexis Navigator Terminalsi kai, kus Kreeka lipu all sõitev Andromeda naftasaaduste tanker pidi peagi alustama lasti lossimist.

"Ministrid on lükanud Venemaa naftaimpordikeelu kehestamise edasi aasta lõpuni, kuigi sellel on avalikkuse tugev toetus," ütles Greenpeace'i nafta- ja gaasikampaaniate korraldaja Georgia Whitaker.

Briti valitsuse pressiesindaja ütles juhtunu peale aga, et Greenpeace’i aktsioonil polevat „absoluutselt mingit vabandust“ ning see olevat „täiesti vastuvõetamatu“.

Essexi politsei teatas esmaspäeval, et vahistas eelmisel õhtul 15 Greenpeace’i aktivisti ning kai on taas vabastatud.

"Politseitöö ei ole protestide vastane, kuid me peame sekkuma, kui on oht elule või kus on kahtlus, et seadusi rikutakse," teatas Essexi politsei.