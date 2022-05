Stalini ajal oli Nõukogude Liidu ladvikus oluline, kes Stalini lähikondlastest kui kaugel peolauas Stalinist istub, need kohad muutusid ja see näitas ära, kes on soosingus ja kes mitte. Stalin väga armastas selliseid koosviibimisi ning tema lähikond suhtus sellesse väga tõsiselt, nendel olengutel tuli valjult naerda ja Rahvaste Juhile kõvasti plaksutada.