VIDEO | Emotsionaalselt oluline võit: Ukraina võitlejad taastasid Harkivi oblastis piiriposti Venemaaga

„Täname kõiki, kes oma eluga riskides vabastavad Ukraina Vene sissetungijate käest. Meil on veel palju tööd ees, koos – võiduni! Au Ukrainale!“ seisab tema pöördumises .

Venemaa okupatsioonivägi on Harkivi piirkonnas viimastel päevadel suutnud parimal juhul vaid oma positsioone kindlustada. Linnast endast on nad surutud enam kui 40 km kaugusele, mis tähendab, et kahuritest lähituld nad enam linnale anda ei saa. Kõige tõsisemad lahingud käivad täna Izjumi linna kandis, kus Ukraina tõrjub järjest edukalt Venemaa katseid edasi tungida.