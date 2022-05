FOTO | Stonehenge'i kõrvalt leiti salapärased lohud

Arheoloogid leidsid väidetavalt sadu suuri süvendeid, millest igaüks oli üle 2,4 meetri lai. Mõned neist loodi inimkätega tõenäoliselt tuhandeid aastaid tagasi. Vanim ja suurim süvenditest on üle 3 meetri lai ja 1,85 meetrit sügav.

Milleks neid lohke kasutati, pole teada, kuid teadlased oletavad, et neil on midagi pistmist Stonehenge'i "pikaajalise tseremoniaalse struktureerimisega".

Arvatavasti rajati süvendid umbes 8000 eKr ning et need on seotud tootemipostide, sokujahi ja kuuvaatlustega.