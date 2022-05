Ukraina saab eestlastele tuttavad haubitsad ja soomukid, mida neile 2015 ei müüdud

FH70 tulistab 43kg L15A1 HE mürske. Maksimaalne lennukaugus on olenevalt laskemoonast 24–30 km.

FH70t toodeti kolme mainitud riigi ettevõtetes: Vickers Shipbuilding and Engineering, Rheinmetall, OTO Melara ning litsentsi alusel ka Jaapani tehases Japan Steel Works. Suurbritannia ning Saksamaa on need iseliikuvate haubitsate vastu vahetanud, Itaalial on neid 90 väeosades ja umbes 70 ladudes. Eesti ostis 24 FH70t 2000ndate algul Saksamaalt.