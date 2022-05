Britid lähevad üle 50 aasta jälle kosmosesse

Orbex on Briti eraettevõte, millel on seitsmeaastane kogemus odavate orbiidile lennutavate satelliitide käiku andmisel. Selle uusim arendus on korduvkasutatava raketi Prime prototüüp, mis peagi stardib esimest korda Šotimaa põhjaosas asuvast Sutherlandi stardipaigast.

Ehkki Suurbritannia on üks kosmosetehnoloogiate arendamise liidreid, pole britid oma territooriumilt kosmoseraketi starti korraldanud enam kui 50 aastat. Viimati toimetas brittide Black Arrow' rakett 1971. aastal orbiidile satelliidi, startides Austraalias asuvalt Woomera kosmodroomilt.

Viimastel aastatel kiiresti kasvanud CubeSat-klassi väikesatelliitide orbiidile suunamise turu kujunemisega on kõik muutunud. Orbexi korduvkasutatav kaheastmeline kanderakett Prime on selleks loodud. Prime'i pikkus on 19 meetrit, rakett on varustatud seitsme mootoriga, mis on valmistatud 3D-printerite abil Suurbritannia ja Taani spetsialistide ühistööna. Kütusena kasutatakse keskkonnasõbralikku biopropaani.

Prime on praegu paigaldatud stardiplatvormile, kus see läbib mitmeid maapealseid stardieelseid katseid. Niipea, kui need lõpule viidud on, saadetakse Prime'i abiga Maa madalale orbiidile hulk väikesi satelliite. Prime'i esimene start peaks toimuma selle aasta lõpus.