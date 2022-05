Populaarne skeem: Tšehhi numbritega luksusautod on soodsamad, aga margiesindused seda heaks ei kiida

Seega tuliuue ja täpselt enda maitse järgi varustatud noobelauto saab soovi korral hankida ka märgatavalt odavamalt, kui see maksab siinses margiesinduses, kuid rahalise võidu kõrval on tehingus siiski ka agasid.

„Peaargument oli hind!“

„Minu jaoks oli peamine argument ikkagi hind,“ ütleb JMV Motorsist endale Tšehhi numbrimärgiga Mercedes-Benzi soetanud Sven. „Olen aru saanud, et Mercedese tehase jaoks on Tšehhi nii-öelda madala ostujõuga riik ja tänu sellele saab sealne maaletooja autosid soodsamalt kui Eesti oma. Seetõttu ka müüakse neid tunduvalt odavamalt. Mina tellisin endale GLE 580 4Maticu, mille hind Eestis algab 96 120 eurost. JMV Motorsist sain selle umbes 20% soodsamalt.

Teine argument on see, et ma ei osta autot endale, vaid sisuliselt on tegemist rendiautoga, mille varustuse saan samas komplekteerida ise. Sõidan näiteks kaks aastat ja siis valin soovi korral uue. Mul kasutajana pole mingit vahet, kas autol on Eesti või Tšehhi numbrimärk,“ teatab Sven.