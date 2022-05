Kurikuulus Maosaar nõudis uue ohvri: Neptuniga sai pihta Vene laevastiku uusim alus

Zmijinõi saare lähedal põleb esialgsetel andmetel Musta mere laevastiku toetuslaev Vsevolod Bobrov. Laev olevat saanud pihta Neptuni raketiga. Odessa sõjaväeadministratsiooni pressiesindaja Serhi Bratšuk kinnitab, et tegu on Ukraina mereväe eduka tegutsemise tulemusega. Tema sõnul üritavad venelased laeva vedada Sevastopoli poole, kuid see info vajab kinnitamist.

"Mis puudutab Zmijinõi saart ja ajutiselt okupeeritud Krimmi territooriumi, siis arvame, et vaenlase raketirünnakute tõenäosus on endiselt suur. Ent Zmijinõi teema juurde naastes põleb tänu meie meremeeste tegevusele seal Venemaa laevastiku üks uuemaid logistikalaevu Vsevolod Bobrov," kinnitas Serhi Bratšuk.

Vsevolod Bobrov on Venemaa laevastiku üks uuemaid laevu. See võeti teenistusse 2021. aasta suvel. Laeva väljasurve on 9500 tonni, käiguvaru 5000 meremiili. Nimetatud on see kuulsa Nõukogude spordimehe Vsevolod Bobrovi auks.