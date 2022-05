VIDEO ja FOTOD | Lennuliiklusteenindus tõmbas katte ainulaadselt lennuväljade kaugjuhtimise lahenduselt

Tegemist on nö irdtornide süsteemiga, millega liidestatud lennuväljadelt on pandud jooksma reaalajas 360-kraadise vaatega pilt. Maailmas on seda seni kasutatud suhteliselt vähe – näiteks Rootsis, Norras, Saksamaal, Ungaris ja USAs, kus paigaldatakse irdtornid väiksematele lennujaamadele reeglina juhul, kui eelised ületavad ülalpidamiseks kuluvaid ressursse.

Hetkel on Tallinna keskusega testiks ühendatud Kuressaare lennuväli. Töös on korraga 18 otsepilti näitavat kaamerat, mis keskusest juhtida saab. Olemas on nii binokkelkaamerad kui panoraamkaamerad – esimeste puhul pakitakse pilt kaamerates kokku ja jagatakse juhtimiskeskuses ekraanide vahel ära, panoraampilt jõuab sihtkohta vahetult. Lisaks on 15,5 meetri kõrguse kaameratorni otsas valguskahur, mille abil saab vajadusel saata vajalikke signaale raadiosiderikke korral pilootidele.