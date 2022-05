FOTOD | Ilmavalgust nägi uus Range Rover Sport, hind alates 97 000 eurost

Uus Range Rover Sport on ehitatud Land Roveri MLA-Flex platvormile. Ajamite seas on muu hulgas kaks kuuesilindrilist Electric Hybrid pistikhübriidi, mis suudavad vaid elektri jõul läbida kuni 113 km. On olemas ka 530PS V8 Twin Turbo ajam, mis kiirendab Dynamic Launch režiimis nullist sajani 4,5 sekundiga. Valikus on ka tavalised mahehübriidid ja lihtsalt diiselmootoriga versioonid.